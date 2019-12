Thiago Lacerda detido por suspeitas de posse e consumo de drogas

O ator brasileiro Thiago Lacerda foi detido pelas autoridades durante uma operação em Leblon, Rio de Janeiro, esta sexta-feira, por suspeitas de posse e consumo de drogas.O ator de 41 anos foi encaminhado para o Instituto de medicina legal para se submeter a um exame de toxicologia. De acordo com as autoridades o ator tinha na sua posse canábis.De acordo com o colunista da UOL, Leo Dias, os agentes de Lacerda explicaram-lhe que o ator foi libertado no mesmo dia já que os exames de toxicologia não detetaram nada.