Tornados no sul dos EUA deixam um morto, feridos e danos generalizados

Um tornado atingiu Nova Orleães na terça-feira à noite, na sequência de uma tempestade que produziu múltiplos tornados noutras regiões e causou uma vítima mortal, vários feridos e danos generalizados, disseram as autoridades.

Uma mulher, de 73 anos, morreu em Sherwood Shores, a cerca de 95 quilómetros a norte de Dallas, no estado do Texas, disse o Gabinete de Gestão de Emergência do condado de Grayson.

O tornado terá começado num subúrbio de Nova Orleães, no estado do Luisiana, no sul dos Estados Unidos, deslocando-se depois para leste, através do rio Mississippi, de acordo com a agência de notícias Associated Press.