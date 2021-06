Tosse contínua e ‘pingo’ no nariz: Os sintomas da variante indiana da Covid-19 a que deve estar atento

Com a variante Delta, conhecida como a variante indiana da Covid-19, a crescer um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal, em alguns países é já a estirpe dominante do coronavírus. No Reino Unido, por exemplo, já é responsável por 90% dos casos de infeção detetados. Com base nas informações sobre sintomatologia relatadas pelos doentes, epidemiologistas ingleses alertam agora para alguns sinais e sintomas da variante indiana da Covid-19 que não ocorrem ou são muito menos comuns com as outras estirpes do SARS CoV-2.

Tim Spector, especialista e epidemiologista que dirige o estudo nacional de sintomas da Covid-19, chamado o Zoe Covid Synptom study, explica à BBC que, para os mais jovens, apanhar a variante Delta da Covid-19 causa sintomas como "uma gripe grave". Mesmo que os mais novos não se sintam doentes, alerta o médico, podem estar contagiosos e colocar outros em risco.

Se os sintomas habituais da Covid-19 são a tosse, a febre e a perda de olfato e/ou paladar, diz Spector que, agora, com a variante indiana a tornar-se mais comum no país, vão sendo verificados de forma mais habitual outros sintomas, que são assim mais associados a esta variante.

A febre continua a ser um dos sintomas mais comuns (no top 10 dos relatados na aplicação móvel), mas a perda de olfato e paladar são cada vez menos comuns. Segundo Tim Spector, os mais jovens podem "sentir uma sensação estranha, de estarem em baixo", que poderia ser associada "a uma gripe sazonal", e por isso alerta para atenção e pede que sejam feitos testes ao mínimo sintoma.

Da mesma forma, a Imperial College de Londres, que tem registado sintomas de mais de um milhão de doentes, aponta agora outros sinais da variante indiana da Covid-19:

- Tosse contínua ou persistente



- 'Pingo' no nariz/corrimento nasal

- Dores musculares fortes

- Dores de cabeça

- Perda de apetite

Para além destes sintomas, avisam os investigadores, devem ter-se sempre em conta os sintomas ’clássicos’ da infeção pelo coronavírus.