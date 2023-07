A distração do piloto de um bote em que seguiam ainda seis turistas e um ornitólogo, junto da ilha Elefante, na Antártida, causou em novembro do ano passado a viragem da embarcação e a morte por afogamento de dois passageiros, que faziam parte de uma expedição a bordo do navio de cruzeiro português ‘World Explorer’, da Mystic Cruises, do empresário Mário Ferreira.









