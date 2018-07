Autópsias ficaram concluídas mas o processo de identificação continua.

13:39

O chefe do Serviço Forense de Atenas, Nikos Karakoukis, adiantou que os médicos legistas completaram as autópsias aos 86 corpos que não resistiram aos violentos incêndios que devastaram Mati, perto de Atenas, na Grécia.



As autópsias ficaram concluídas, mas o processo de identificação continua, segundo avança a imprensa local.



De acordo com as autoridades, estão ainda hospitalizadas 53 pessoas, 11 das quais estão em estado grave. Entre os hospitalizados estão quatro crianças.



Segundo o ministro da Proteção ao Cidadão, Nikos Toskas, cerca de 40 pessoas foram encontradas vivas.