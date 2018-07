Vítima dos fogos opta por salvar mulher e filho e vê mãe morrer

"Vi a minha mãe arder até à morte", conta Thanasis Moraitis.

As histórias dramáticas consequentes do incêndio que matou dezenas de pessoas na Grécia - até ao último balanço estavam 82 mortes confirmadas - começam a ser conhecidas, bem como os seus protagonistas.Thanasis Moraitis é o protagonista de uma dessas histórias. O homem estava de férias com a mãe, a mulher e o filho quando se deparou com as chamas.Thanasis foi obrigado a escolher: ou salvava a mãe de 90 anos, ou a mulher e o filho.A família viajava de carro quando as chamas começaram a aproximar-se e tiveram de sair do veículo para fugir ao fogo. Porém, a mãe de Moraitis, com 90 anos, tinha dificuldades em deslocar-se. O homem viu-se obrigado a fugir com a mulher e o filho e deixou a mãe para trás.A família correu para dentro de água onde só foi resgatada horas depois.Quando olhou para trás, já a mãe estava a ser consumida pelas chamas, contou, ainda em soluços ao jornal Greek Reporter.Inconsolável, Thanasis afirma que não teve sequer tempo de se despedir."Vi a minha mãe arder até à morte", relatou.