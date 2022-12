Três atiradores abatidos após ataque a hotel em Cabul

Leia também Dezenas de mortos e mais de 50 feridos em explosões à porta do aeroporto de Cabul

e Shahr-e-Naw, que se localiza no mesmo local que o hotel, disseram que ouviram, durante o tiroteio, uma forte explosão. A agência de notícias chinesa Xinhua revelou que o ataque ocorreu perto de uma pousada chinesa e que a embaixada está a monitorizar a situação.

Um grupo de homens armados começou a disparar no interior de um hotel que abrigava estrangeiros, sobretudo chineses, em Cabul, no Afeganistão, esta segunda-feira. Três atiradores foram abatidos, informaram as autoridades afegãs. Dois estrangeiros ficaram feridos.Zabihullah Mujahid, porta-vozes do governo afegão, controlado atualmente pelos talibãs, confirmou o ataque e informou que as forças de segurança mataram três atiradores. Mujahid revelou ainda que os hóspedes foram resgatados e, apesar de não haver vítimas mortais, dois estrangeiros apresentaram ferimentos, segundo informação divulgada pelo G1.Imagens divulgadas pela agência Reuters mostra um morador a saltar daa janela durante o ataque.Os moradores do bairro d