Três estudantes morrem em incêndio durante festa para comemorar fim dos exames

Três estudantes, duas mulheres e um homem com idades entre os 20 e 21 anos, morreram num acidente num apartamento em Huelva, Espanha. O alerta para as chamas foi dado às 7h45 desta quarta-feira.Segundo o El Mundo, o incêndio, que começou num aquecedor elétrico, espalhou-se rapidamente por toda a casa. As chamas saíam pela varanda e janelas, que estavam abertas, o que contribuiu, segundo os técnicos, para alimentar o fogo.Vários dos jovens que tinham passado a noite no apartamento a celebrar o final da época de exames conseguiram fugir das chamas e alertaram os bombeiros para a existência de pessoas no interior da casa.Duas pessoas foram encontradas numa pequena sala, ao lado da sala de estar, e a terceira num quarto. Os três estavam inconscientes devido à inalação de fumo. Foram levados para os hospitais Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, em Madrid, onde acabaram por morrer.Os três mortos são estudantes da Faculdade de Serviço Social. O homem, Daniel Romero, veio da cidade de Sevilha para estudar na universidade. Sara Montero Moreno era de Badajoz e Andrea Mejías, que vivia em Huelva, tinha decidido passar a noite com os colegas.O presidente da câmara de Huelva, Gabriel Cruz, disse estar "profundamente triste" com a tragédia e explicou que os estudantes se tinham reunido para celebrar o fim dos exames.