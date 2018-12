Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três partidos de esquerda do Parlamento francês questionam presidência de Macron

Pondera-se discutir um voto de desconfiança contra o governo de França.

10:31

Três partidos de esquerda do Parlamento Francês concordaram esta quinta-feira discutir um voto de desconfiança contra o governo francês do presidente Emmanuel Macron.



Segundo avança a estação televisiva BFMTV, que cita fontes parlamentares, o partido La France Insoumise está também a questionar a liderança de Macron.



O Partido Comunista Francês e o Partido Socialista que governaram o país antes das eleições presidenciais de 2017 também se juntaram à discussão.



Recorde-se que o governo francês suspendeu o aumento dos combustíveis por seis meses para tentar travar contestação dos camionistas 'coletes amarelos', que em protestos deixaram rasto de destruição no país.