O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) recusou esta quarta-feira intervir na decisão de desligar as máquinas de suporte de vida de Archie Battersbee, menino inglês, de 12 anos, que está em morte cerebral desde o dia 7 abril. Os pais da criança, Holly Dance e Paul, tinham recorrido ao TEDH para tentarem alterar a decisão do Supremo Tribunal britânico de desligar as máquinas, procedimento que chegou a estar previsto para as 11h00 de quarta-feira.A família tem até às 09h00 desta quinta-feira para avançar com um pedido legal de transferência do menor para outro local ou as máquinas de suporte de vida serão desligadas às 11h00.Archie foi encontrado inconsciente em casa pela mãe, com uma ligadura no pescoço, no dia 7 de abril. Hollie Dance acredita que o que aconteceu foi resultado de um desafio na rede social TikTok (ver Pormenores). Archie foi levado para o Royal London Hospital, em Londres, onde foi declarado em "morte cerebral".Os pais recorreram à Organização das Nações Unidas (ONU), que escreveu uma carta aos médicos a apelar para que as máquinas continuem ligadas. No entanto, a Justiça britânica rejeitou o apelo da ONU, uma vez que não possui força vinculativa sobre a lei nacional. Os juízes deram razão aos médicos, considerando que a manutenção dos tratamentos de suporte de vida não seria do "melhor interesse" para a criança.