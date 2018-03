Trump anuncia disponibilidade dos EUA para negociar com a Coreia do Norte

Kim Jong-un terá acertado uma cimeira com a América, a primeira em mais de uma década.

16:57

Donald Trump já respondeu à manifestação da Coreia do Norte para desistir do seu programa nuclear. No Twitter, o presidente dos Estados Unidos admitiu que "estão a ser alcançados progressos nas negociações com a Coreia do Norte", reconhecendo que "pela primeira vez em muitos anos, está a ser efectuado um esforço sério por todas as partes envolvidas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/971025582061424640?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de março de 2018</a></blockquote>

A Coreia do Norte manifestou abertura para deixar de usar armas nucleares caso a segurança do país seja garantida, afirmou um membro do gabinete presidencial da Coreia do Sul.

Kim Jong Un terá afirmado que o seu país está disponível para iniciar negociações com os Estados Unidos, com vista a abandonar o programa de armas nucleares e suspender todos os testes com mísseis balísticos. E ficou já marcada uma cimeira entre os líderes das duas coreias, a primeira em mais de uma década, marcada para o final de Abril, sendo que ficou também acertada a criação de uma linha telefónica directa entre os dois líderes.

No tweet que colocou na sua conta, Trump mostrou-se optimista com a evolução deste caso que tem marcado a geopolítica mundial nos últimos meses. "O mundo está a assistir e à espera. Podem ser falsas esperanças, mas os Estados Unidos estão prontos para irem nessa direcção" das negociações com a Coreia do Norte, acrescenta Trump.