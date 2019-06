Trump anuncia recandidatura e promete “manter a América grande”

Trump recuperou ainda os ataques à velha rival Hillary Clinton, que nem sequer é candidata nestas eleições, levando a multidão a entoar várias vezes o grito de guerra da campanha de 2016: "Prendam-na!"



O presidente não esqueceu também a investigação de que foi alvo por supostas ligações à Rússia, afirmando-se vítima da "maior caça às bruxas de sempre" e lembrou que a economia "é, provavelmente, a melhor na História dos EUA".

Três anos depois de ter varrido o cenário político norte-americano com a promessa de "tornar a América grande outra vez", Donald Trump anunciou oficialmente a sua recandidatura a um segundo mandato perante mais de 20 mil apoiantes entusiasmados em Orlando, na Florida.O objetivo agora é "manter a América grande" e, para isso, Trump aposta tudo na repetição da estratégia que lhe deu a vitória em 2016, com ataques ferozes à imprensa, à imigração ilegal e aos democratas "que querem destruir o país"."Imaginem o que esta turba esquerdista raivosa faria se mandasse no país. Iriam acabar com a vossa liberdade de expressão e privar-vos dos vossos direitos constitucionais ao mesmo tempo que inundam o país de imigrantes ilegais", afirmou Trump, alertando que cada voto nos democratas "é um voto na ascensão do socialismo radical e na destruição do sonho americano".