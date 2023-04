"O único crime que cometi foi defender os EUA daqueles que o querem destruir": Trump faz primeira declaração após acusação

Documento com acusações feitas a Donald Trump

Donald Trump, ex-presidente dos EUA, apresentou-se esta terça-feira no tribunal de Manhattan para conhecer as medidas de coação. Está acusado do pagamento de 130 mil dólares a uma atriz pornográfica aquando das eleições presidenciais de 2016, entre outros crimes. Em tribunal, o antigo líder político norte-americano declarou-se inocente de todas as acusações .Após a audição terminar, o Tribunal de Manhattan tornou público um documento de 16 páginas, onde estão descritas as 34 acusações feitas ao republicano.

Ao minuto Atualizado a 5 de abr de 2023 | 11:25

01:53 | 05/04 "Não tenho dúvida que vamos fazer a América grandiosa novamente" "Somos agora uma nação decadente e os lunáticos de esquerda querem interferir nas eleições. Não podemos permitir que isso aconteça", disse Trump, enquanto se dirigia aos apoiantes que o ouviam na Florida.



"Com uma nuvem negra sobre o nosso país, não tenho dúvida que vamos fazer a América grandiosa novamente", concluiu o antigo presidente, ao lembrar o lema que caracterizou a campanha de Trump em 2016 ("Make America Great Again").

01:49 | 05/04 Donald Trump acusa procuradores de montarem campanha para o apanhar O antigo presidente acusou os procuradores de perseguição de montarem uma campanha para o "apanhar".



"Os agentes da FBI levaram tudo, até os meus passaportes e documentos médicos", defendeu.



"O procurador é que devia ser acusado, ou pelo menos demitir-se. Nunca vi ninguém a ser tão reprimido."

01:43 | 05/04 Antigo presidente norte-americano critica administração de Biden no primeiro discurso após ser acusado No discurso, o candidato às eleições presidenciais de 2024, apontou o dedo a Joe Biden e criticou a gestão do atual presidente norte-americano.



"Abandonamos a dependência energética e vamos ser dominados em termos energéticos. A possibilidade de utilização de armas nucleares pode acontecer sob a administração de Biden", assegurou Trump.

01:41 | 05/04 "O único crime que cometi foi defender os EUA daqueles que o querem destruir", afirma Trump O antigo presidente dos EUA falou pela primeira vez desde que foi acusado de 34 crimes.



"O único crime que cometi foi defender os EUA daqueles que o querem destruir", afirmou Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Florida.



"Este caso falso foi feito para interferir nas eleições de 2024 e deve ser imediatamente retirado."

00:59 | 05/04 Provas sugerem que Karen McDougal seja a outra mulher subornada por Trump A polémica em que Trump está envolvido despoletou quando Stormy Daniels, uma famosa atriz pornográfica, revelou que tinha sido paga pelo magnata para não tornar pública uma relação sexual entre ambos que tinha acontecido, em 2006. No entanto, as acusações referidas, esta terça-feira, em tribunal dão conta de mais uma mulher subornada pelo ex-presidente norte-americano em 150 mil dólares, no decorrer das eleições presidenciais de 2016. De acordo com a BBC News, a mulher em questão pode ser Karen McDougal, uma ex-modelo da Playboy.



A mulher, de 52 anos, afirmou anteriormente que teve manteve uma relação com Donald Trump durante dez meses, também em 2006. Relação que foi desmentida pelo antigo líder político dos EUA.

00:22 | 05/04 Trump diz estar a passar por uma "investigação falsa" em chamada com apoiantes Donald Trump sublinhou que está a passar por uma "investigação falsa", durante uma chamada com alguns dos seus seguidores após sair do tribunal.



"Como sabem, estamos a passar por uma investigação falsa". É o que é. Por pessoas de esquerda radicais que, na minha opinião, têm de odiar o nosso país", disse, citado pela CNN Internacional.



Apesar das acusações, Trump revelou-se confiante e disse estar "a ganhar há oito anos" à esquerda.

23:57 | 04/04 "Nada foi feito de forma ilegal": Trump reage às acusações Donald Trump recorreu novamente às redes sociais, durante o voo rumo à Flórida, para dizer que nada do que fez foi ilegal. O norte-americano afirmou que a audiência foi "chocante", pela falta de surpresas.



"Praticamente todos os especialistas em direito disseram que não há aqui nenhum caso. Não houve nada feito de forma ilegal!", escreveu o ex-presidente na Truth Social.







23:52 | 04/04 Trump chega à Flórida O ex-presidente norte-americano Donald Trump já aterrou no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida, avança a agência Reuters.



Cerca de 50 seguidores republicanos esperaram pelo norte-americano no aeroporto com cartazes e frases de apoio. Uma mulher vestia uma t-shirt com a frase "tu és o meu presidente " escrita.

21:32 | 04/04 "Não podemos normalizar a conduta criminosa": Procurador Alvin Bragg fala sobre as acusações feitas a Trump O procurador Alvin Bragg explicou, em conferência de imprensa, que as 34 acusações feitas a Donald Trump são relativas a declarações falsas dadas para encobrir outros crimes. O republicano é acusado de suprimir informação pessoal negativa aquando as eleições presidenciais, em 2016.



"É um caso com tantas alegações de alguém que mentiu, mentiu e voltou a mentir para proteger os seus interesses", disse Bragg.



21:32 | 04/04 Donald Trump já partiu para a Flórida O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, já deixou Nova Iorque e partiu do aeroporto La Guardia rumo à Flórida, avança a Reuters.



Espera-se que o antigo líder político fale publicamente sobre o caso por volta das 1h15 em Lisboa.

21:11 | 04/04 Próxima audição presencial sobre o caso está marcada para dezembro A próxima audição presencial para Donald Trump está marcada para 4 de dezembro em Nova Iorque. A informação é avançada pela CNN Internacional.



Alvin Bragg, o procurador do caso, quer que a atriz pornográfica Stormy Daniels esteja presente e testemunhe.

20:51 | 04/04 Advogado de Donald Trump diz que o republicano está "frustrado" e "chateado" com acusações Um dos advogados de Trump referiu, esta terça-feira, que o cliente está frustrado e chateado com as acusações, mas que não vai parar de lutar pelas suas ambições políticas. Todd Blanche prestou declarações à saída do tribunal.



"Não é um bom dia. Não esperava que isto acontecesse neste país. Não se espera que isto aconteça a alguém que foi o presidente dos Estados Unidos", destacou Blanche, citado pela CNN Internacional.



O advogado acusou ainda o procurador Alvin Bragg de estar a transformar "uma questão completamente política" numa "acusação política".









20:30 | 04/04 Donald Trump abandona tribunal em Manhattan sem fazer qualquer comentário O antigo presidente Donald Trump acabou de sair da sala de audiências do tribunal de Manhattan. Durante a saída, não fez qualquer comentário e ignorou as perguntas dos jornalistas, avança a CNN Internacional.

20:22 | 04/04 Procurador do tribunal de Manhattan vai dar conferência de imprensa Alvin Bragg, o procurador que acusa Donald Trump, vai dar uma conferência de imprensa, às 20h45, para dar a conhecer as acusações de que o republicano é alvo.



Esta é a primeira vez que Bragg vai falar publicamente sobre o caso.

19:52 | 04/04 Donald Trump declara-se inocente de 34 crimes de que é acusado Donald Trump declarou-se inocente de 34 alegados crimes de que é acusado no tribunal. A informação é avançada pela NBC News.



19:38 | 04/04 Trump já está na sala de audiências Donald Trump já entrou na sala de audiências para ser ouvido. Será o procurador Alvin Bragg o responsável pela acusação.



Segundo a CNN Internacional, acredita-se que o antigo líder político se declare inocente de todas as acusações que enfrenta.

19:20 | 04/04 Joe Biden vai acompanhar o processo jurídico de Donald Trump O presidente dos EUA, Joe Biden, vai acompanhar o processo jurídico do antecessor, Donald Trump. A Casa Branca refere, citada pela CNN internacional, que o líder político está atento ao caso, mas que esse não é o seu foco.



"O presidente vai focar-se no povo americano como o faz todos os dias. Este assunto não é um foco para ele", realçou a porta-voz, Karine Jean-Pierre.



19:02 | 04/04 Apoiante fervorosa de Donald Trump vai liderar protesto num parque perto do tribunal A apoiante fervorosa de Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, vai liderar um protesto pro-Trump num parque perto do tribunal de Manhattan, onde o ex-presidente dos EUA, está, esta terça-feira, a ser ouvido. A informação é avançada pela agência Reuters.



Foi reforçada a segurança em alguns pontos específicos de Nova Iorque, como o caso da Trump Tower, devido à possibilidade destes protestos se intensificarem. Durante a tarde, centenas de seguidores do republicano manifestaram-se nas ruas devido às acusações. Pôde ouvir-se gritos e assobios e ver-se inúmeros cartazes de apoio ao antigo líder político.

18:51 | 04/04 “Parece tão surreal. Não acredito que isto está a acontecer na América", afirma Trump Durante a viagem até ao tribunal, Trump recorreu a sua rede social, a Truth Social, para dizer que ainda não acreditava que ia ser detido.



"A caminho do tribunal. Parece tão surreal. Não acredito que isto está a acontecer na América", escreveu o republicano. A publicação vinha acompanhada pelo acrónimo MAGA (Lets Make America Great Again), que em português significa "Vamos tornar a América grande de novo".



A publicação alcançou mais de 10 mil gostos e quatro mil partilhas em menos de 30 minutos.