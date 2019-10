Trump levanta sanções à Turquia após cessar-fogo na Síria

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que a operação militar lançada na passada semana pela Turquia no norte da Síria cessou permanentemente e que, portanto, iria levantar as sanções impostas àquele país.Trump explicou que o cessar-fogo não só permitiu desbloquear esta situação mas também conseguiu salvar "inúmeras vidas" de curdos.O presidente dos EUA explica que falou com o general Masloum, o responsável máximo das forças curdas. "Ele está muito grato pelo que os EUA fizeram. Garantiu que o Estado Islâmico está bem fechada à chave", referindo-se aos antigos combatentes do grupo extremista que são prisioneiros das forças curdas no norte da Síria. "Um número pequeno deles conseguiu sair mas quase todos foram recapturados", acrescentou ainda Trump.O levantamento de sanções surge no mesmo dia em que o enviado especial da administração Trump à Síria apresentou um relatório onde afirmava ter encontrado provas de terem sido perpetuados crimes de guerra por parte das forças turcas na Síria, durante a sua ação contra os curdos.