Trump promete pacto comercial após críticas a Theresa May

Depois de criticar planos de Theresa May para o Brexit, presidente diz agora que decisão não terá impacto nas relações com os EUA.

Por Ricardo Ramos | 01:47

Donald Trump garantiu ontem que a relação entre os EUA e o Reino Unido "está mais especial do que nunca" e prometeu a Theresa May "um grande acordo comercial" após o Brexit. Isto menos de 24 horas depois de ter arrasado a PM britânica e os seus planos para a saída da UE e garantido que um acordo comercial entre os dois países estava "morto".



"Qualquer que seja a vossa decisão sobre o Brexit, está bom para nós. A decisão é vossa. Os Estados Unidos estão ansiosos por finalizar um grande acordo comercial bilateral com o Reino Unido, é uma oportunidade incrível para os dois países", disse o presidente norte-americano após uma reunião com Theresa May na residência de verão da primeira-ministra, em Chequers. Trump, aliás, desdobrou-se em elogios a May, que considerou uma "grande mulher, inteligente, firme e capaz", que está a fazer "um excelente trabalho".



Os elogios de Trump contrastam vivamente com as críticas que fez à primeira-ministra e aos seus planos para o Brexit numa entrevista ao tabloide ‘The Sun’, que foi publicada esta sexta-feira de manhã. Nesta, Trump acusou May de negociar com Bruxelas um acordo contrário àquilo que os eleitores votaram no referendo do Brexit. "Eu teria feito muito diferente. Aliás, eu expliquei a May como devia negociar com a UE, mas ela não me deu ouvidos", desse o presidente dos EUA, acrescentando que, a manterem-se os planos de May para o Brexit, isso "mataria" qualquer esperança de um acordo comercial com os Estados Unidos.



Além da polémica, o primeiro dia da visita de Trump ao Reino Unido ficou marcado por fortes protestos em Londres, onde mais de 100 mil pessoas saíram à rua para dizer que o presidente americano "não é bem-vindo".



Juncker agradece a Costa após "crise de ciática"

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, agradeceu ao PM português, António Costa, por o ter apoiado na quarta-feira, na Cimeira da NATO, quando mostrou sérias dificuldades em caminhar. Bruxelas diz que Juncker sofreu uma "crise dolorosa de ciática" que lhe tolheu os movimentos.



Cimeira com Putin

Trump diz que pretende discutir com Vladimir Putin na cimeira de Helsínquia, na segunda-feira, uma "redução substancial das armas nucleares".



Controlo na fronteira

A Finlândia vai suspender o Espaço Schengen e controlar as fronteiras durante a cimeira entre o presidente dos EUA e o chefe de estado russo.