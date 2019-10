Tsunami Democrático: A aplicação que avisa manifestantes independentistas da localização da polícia

As ruas de Barcelona viram-se esta segunta e terça-feira inundadas de manifestantes que exigem a independência da Catalunha após a detenção de 12 líderes separatistas catalães. As detenções provocaram uma onda de revolta nas ruas e milhares de manifestantes bloquearam o aeroporto El Prat de Barcelona.



Mais de uma centena de voos foram cancelados e mesmo com a forte carga policial, os manifestantes bloquearam os acessos ao aeroporto, deixando centenas de passageiros sem transportes para o centro da cidade.







A app foi divulgada através das redes sociais como Twitter, Instagram e canal Telegram, um serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem.



Este aplicativo só é utilizado por quem é convidado, de modo a evitar a presença de agentes infiltrados, e avisa o utilizador da localização da polícia nas áreas em que uma determinada ação está a decorrer. O Tsunami Democrático disponibiliza ainda os locais onde as ações de protesto estão ou irão decorrer - podendo o utilizador inscrever-se na mesma - e serve ainda para o movimento independentista se equipar com carros e camiões. Desta forma, toda a logística necessária para realizar os protestos é canalizada num único canal e organizada ao pormenor. A app recolhe ainda informações do utilizador como a localização, acede ao microfone, ao armazenamento e à câmera.



O Tsunami Democrático é ainda atípico por não estar disponível na Apple Store ou no Android. Para fazer o download, é necessário aceder ao repositório do GitHub (uma plataforma que alberga código-fonte).



Os criadores desta plataforma definem-na como "uma plataforma para a coordenação de ações pacíficas de desobediência civil".