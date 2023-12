Turista morre em ataque com faca e martelo no centro de Paris. Duas pessoas ficaram feridas

Um agressor matou um turista e feriu outros dois no centro de Paris, com recurso a uma faca e a um martelo, este sábado, avançaram a agência Reuters e a imprensa francesa. As vítimas circulavam a pé.O suspeito matou um turista com dupla nacionalidade alemã e filipina.A polícia deteve o agressor, de acordo com o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin. "A polícia acaba de prender corajosamente um agressor que atacava transeuntes em Paris, nos arredores do Quai de Grenelle. Uma pessoa faleceu e uma ficou ferida, recebendo tratamento da parte dos Bombeiros de Paris. Por favor, evitem a área", escreveu o governante na rede social X.