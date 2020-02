Turquia abre portas da União Europeia a refugiados

Quatro anos depois, a Europa está perante a ameaça de uma nova crise migratória, depois de a Turquia ter decidido reabrir as suas fronteiras ao trânsito de refugiados para a UE. A decisão de Ancara foi tomada após a morte de 33 militares turcos no noroeste da Síria e visa pressionar a UE e a NATO a apoiarem a Turquia na sua ofensiva na região.Assim que foi conhecida a decisão de Ancara, centenas de migrantes concentraram-se junto às fronteiras da Turquia com a Grécia e a Bulgária, e muitos milhares de outros estavam esta sexta-feira a caminho. Num dos postos fronteiriços gregos, a polícia foi obrigada a usar gás lacrimogéneo para manter afastados os refugiados, incluindo famílias com crianças. O PM grego, Kyriakos Mitsotakis, garantiu que o país "não vai permitir a entrada ilegal de imigrantes" e o governo da Bulgária mobilizou mais de mil polícias e militares para vigiar a fronteira.A UE, que já pagou mais de três mil milhões de euros à Turquia desde 2016 para travar o fluxo de refugiados e migrantes para a Europa, disse não ter sido oficialmente notificada de qualquer alteração no acordo firmado com Ancara, e avisou a Turquia que esperava que o mesmo continuasse a ser cumprido.De acordo com vários analistas, a reabertura das fronteiras visa forçar os aliados da UE e da NATO a apoiarem a campanha militar turca no noroeste da Síria, numa altura em que parece cada vez mais difícil de evitar um confronto direto entre a Turquia e a Rússia, que apoia o regime de Assad.O ataque de quarta-feira à noite que causou a morte de 33 militares turcos terá sido levado a cabo pela aviação russa. A Turquia respondeu com ataques devastadores contra as forças governamentais sírias, destruindo dezenas de veículos blindados e peças de artilharia, numa escalada de consequências imprevisíveis.O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelou ontem à calma, exortando a Rússia e a Síria a suspenderem a sua ofensiva na região de Idlib.Em plena escalada de tensão com a Turquia, a Rússia enviou ontem dois navios de guerra armados com mísseis de cruzeiro para junto da costa síria.Em conversa telefónica com o presidente Erdogan, Donald Trump manifestou o apoio dos EUA à Turquia e apelou à redução da tensão na região.