Twitter suspende filho de Donald Trump por partilhar desinformação sobre coronavírus

O Twitter suspendeu temporariamente Donald Trump Jr., filho do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), depois de considerar que violou a conduta da empresa no que toca à desinformação.

"Os tweets com o vídeo violam a política de desinformação da Covid-19. Estamos a agir com base na nossa política", pode ler-se no comunicado da empresa com sede em São Francisco, na Califórnia (EUA).

Recorde-se que na publicação feita pelo filho de Donald trump era possível ver supostos médicos a falar sobre a hidroxicloroquina e a referirem que não era necessário usar máscara. De acordo com a publicação "Vice", este mesmo vídeo tinha sido partilhado pelo site de extrema-direita "Breibart".

A conta de Donald Trump Jr. estará suspensa durante 12 horas, com o filho do Presidente norte-americano a ficar impedido de escrever novos "tweets", fazer "likes" ou partilhas.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.



Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference - full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O