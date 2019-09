Lista das pastas do colégio de comissários do executivo de Von der Leyen

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou hoje, um a um, os seus 26 comissários e respetivas pastas, num colégio que conta com uma paridade de género inédita: serão 14 homens e 13 mulheres.

Eis a lista dos comissários designados para o executivo comunitário 2019-2024 e respetivas pastas, atribuídas pela presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e hoje anunciadas em Bruxelas:

Presidente: Ursula von der Leyen, Alemanha (PPE).



Vice-presidente executivo para o Pacto Ecológico para a Europa: Frans Timmermans, Holanda (S&D)



Vice-presidente executiva para a Era Digital e comissária da Concorrência: Margrethe Vestager, Dinamarca (Renovar)



Vice-presidente executivo para uma Economia ao Serviço das Pessoas e comissário dos Serviços Financeiros: Valdis Dombrovskis, Letónia (PPE)



Vice-presidente para Uma Europa mais forte na cena mundial e Alto Representante da União Europeia para a Política Externa: Josep Borrell, Espanha (S&D)



Vice-presidente para os Valores e Transparência: Vera Jourova, República Checa (Renovar)



Vice-presidente para a Proteção do modo de vida europeu: Margaritis Schinas, Grécia (PPE)



Vice-presidente para as Relações interinstitucionais e prospetivas: Maros Sefcovic, Eslováquia (S&D)



Vice-presidente para a Democracia e demografia: Dubravka Suica, Croácia (PPE)



Comissário do Orçamento e Administração: Johannes Hahn, Áustria (PPE)



Comissário da Justiça: Didier Reynders, Bélgica (Renovar)



Comissária da Inovação e Juventude: Mariya Gabriel, Bulgária (PPE)



Comissária da Saúde: Stella Kyriakides, Chipre (PPE)



Comissário para a Gestão de Crises: Janez Lenarcic, Eslovénia (Renovar)



Comissária da Energia: Kadri Simson, Estónia (Renovar)



Comissária para as Parcerias Internacionais: Jutta Urpilainen, Finlândia (S&D)



Comissária do Mercado Interno: Sylvie Goulard, França (Renovar)



Comissário da Política de Vizinhança e Alargamento: László Trócsányi, Hungria (PPE)



Comissário do Comércio: Phil Hogan, Irlanda (PPE)



Comissário da Economia: Paolo Gentiloni, Itália (S&D)



Comissário do Ambiente e Oceanos: Virginijus Sinkevicius, Lituânia (Verdes)



Comissário do Emprego: Nicolas Schmit, Luxemburgo (S&D)



Comissária da Igualdade: Helena Dalli, Malta (S&D)



Comissário da Agricultura: Janusz Wojciechowski, Polónia (ECR)



Comissária da Política de Coesão e Reformas: Elisa Ferreira, Portugal (S&D)



Comissária dos Transportes: Rovana Plumb, Roménia (S&D)



Comissária dos Assuntos Internos: Ylva Johansson, Suécia (S&D)



(O Reino Unido não designou qualquer candidato, uma vez que mantém a intenção de abandonar a UE em 31 de outubro, véspera da entrada em funções da nova Comissão Europeia).