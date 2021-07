Um foi ao Espaço, o outro não: As diferenças e semelhanças nas viagens de Bezos e Branson

Aparecem há vários anos na lista dos mais ricos do Mundo (que Bezos encabeça) e agora voltaram a ‘defrontar-se’ na corrida milionária ao Espaço. Richard Branson, patrão da Virgin, foi no primeiro voo tripulado de viagens espaciais da Virgin Galactic no dia 11 de junho. Seguiu-se lhe, nove dias depois Jeff Bezos, o fundador da Amazon, no primeiro voo ao espaço da empresa que criou, a Blue Origin.



As semelhanças que parecem ser muitas na ‘disputa’ do sucesso de aventuras no Espaço entre os dois milionários que fizeram história em pouco mais de uma semana mas, assim como são muitas as diferenças de percurso profissional e investimentos dos dois magnatas, também o são as diferenças nas naves que as respectivas empresas desenvolveram, assim como das viagens ao Espaço feitas.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.07.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento