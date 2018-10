Um morto e cinco feridos após desabamento de prédio em construção em Dallas, EUA

Entre 20 e 30 pessoas estavam a trabalhar em torno da estrutura de madeira quando esta desabou.

Por Lusa | 03:04

Um construtor civil morreu e cinco ficaram feridos na segunda-feira quando o prédio de três andares que estavam a construir em Dallas, nos Estados Unidos, desabou durante uma tempestade.

De acordo com o porta-voz dos bombeiros de Dallas, Jason Evans, entre 20 e 30 pessoas estavam a trabalhar em torno da estrutura de madeira quando esta desabou, prendendo seis trabalhadores.

Um trabalhador morreu no local e cinco foram levados para o hospital.



<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/DallasFireRes_q?ref_src=twsrc%5Etfw">@DallasFireRes_q</a> now confirms initial call for West Dallas construction Building collapse came around 4pm. One worker deceased. Body still on the scene awaiting medical examiner investigation to conclude. <a href="https://twitter.com/NBCDFW?ref_src=twsrc%5Etfw">@NBCDFW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NBCDFWNow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NBCDFWNow</a> <a href="https://t.co/j4Mh65d7IY">pic.twitter.com/j4Mh65d7IY</a></p>— Ken Kalthoff (@KenKalthoffNBC5) <a href="https://twitter.com/KenKalthoffNBC5/status/1049439761696546816?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2018</a></blockquote>

