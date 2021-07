"Um pesadelo": Emigrante português mostra imagens das cheias no Luxemburgo

Recorde que devido à precipitação intensa foi criado um plano de prevenção e um alerta vermelho no país.



A tempestade está esta abater-se sobre a Europa e desde quarta-feira já fez mais de 44 mortos, pelo menos 42 na Alemanha, e dois na Bélgica.





Lá vai a passagem móvel de Ettelbruck" (distrito de Diekirch).Recorde que devido à precipitação intensa foi criado um plano de prevenção e um alerta vermelho no país.A tempestade está esta abater-se sobre a Europa e desde quarta-feira já fez mais de 44 mortos,, e

Um português que vive no Luxemburgo mostrou imagens das cheias causadas pela chuva forte que se sente no país, e que já obrigou a evacuar casas. Marco Oliveira Carvalho partilhou, esta quarta-feira, um vídeo no Facebook com a descrição: "