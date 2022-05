Únicos nove bebés do mundo da mesma gravidez de "ótima saúde" ao fim de um ano

recordes mundiais - com o maior número de bebés que sobreviveram num único parto.

Os únicos nove bebés do mundo que nasceram da mesma gravidez - cinco meninas e quatro meninos - estão "de ótima saúde" ao fim de um ano.De acordo com o pai, Abdelkader Arby, em entrevista à BBC África, "todos já gatinham, alguns já se sentam e outros até já andam". No entanto, ainda estão a crescer sob cuidado da clínica privada Ain Borja, em Casablanca, Marrocos, onde nasceram. A mãe dos bebés, Halima Cissé, de 26 anos, "também está a sair-se bem", destacou o pai.Todo o processo, segundo o pai, não está a ser fácil, "mas é ótimo". "Mesmo que, por vezes, seja cansativo, quando se olha para todos os bebés perfeitamente saudáveis, [numa fila] da direita para a esquerda, ficamos aliviados e esquecemos tudo", referiu Abdelkader.Uns meses depois de os bebés nascerem, o pai voltou a Mali, em África, de onde a família é natural, para se juntar à filha mais velha do casal, de três anos. Só agora, passados seis meses, regressou a Marrocos e juntou todos. "Estou muito emocionado por ter a família toda reunida - a minha mulher, as crianças e eu", expressou Abdelkader.No primeiro aniversário dos "nove", vai haver apenas uma pequena celebração com as enfermeiras e algumas pessoas da clínica. No entanto, para o pai, "nada é melhor do que o primeiro ano" e o momento "vai ser sempre recordado".Os gémeos que nasceram com 30 semanas em parto por cesariana, filhos de Abdelkader Arby e Halima Cissé, entraram para o Guiness Worl Record - livro que publicaAntes do nascimento a 4 de maio de 2021, a mãe dos "nove" foi transportada para Marrocos a pedido do governo do Mali para cuidados especializados, uma vez que os nascimentos múltiplos são arriscados e as mães com mais de quatro bebés são aconselhadas, em alguns países, a abortar. Em causa está o facto de os bebés poderem desenvolver problemas de saúde devido ao seu nascimento prematuro, tais como septicemia e paralisia cerebral.A mãe e as crianças vivem atualmente no que o pai descreveu como um "apartamento médico" que pertence aos donos da clínica Ain Borja em Casablanca, onde os bebés nasceram."Há enfermeiras aqui, além da minha mulher, que ajudam a cuidar das crianças", disse Abdelkader."A clínica deu-lhes uma ementa com comida e disse-lhes que podem comer a qualquer hora - noite e dia", acrescentou o pai.