"Vamos deixar de usar máscara na rua": Governo espanhol anuncia alívio das medidas para o verão

Sánchez dice que España ha alcanzado "velocidad de crucero en la vacunación": "Pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle, en unos días vamos a tener más de 15 millones de personas con pauta completa y en unas semanas, el 50% de la población al menos con una dosis" pic.twitter.com/1m3mDZrRZ4 — Europa Press (@europapress) June 16, 2021

Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, anunciou esta quarta-feira que o país está a vacinar a população à "velocidade da luz" e que vai deixar cair a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção nas ruas em breve.O governador referiu numa conferência de imprensa que dentro de dias a Espanha vai ter mais de 15 milhões de pessoas com as duas doses da vacina Covid e que nas próximas semanas 50% da população já terá recebido pelo menos uma dose da mesma.O país já tinha anunciado que no verão o uso obrigatório de máscara em espaços ao ar livre poderia deixar de existir.