Maduro manda fechar fronteira com Brasil e ameaça fazer o mesmo com Colômbia

Presidente da Venezuela ordenou o encerramento total da fronteira a partir das 20h00 desta quinta-feira.

Por Lusa | 17:41

O Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ordenou esta quinta-feira o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil, e disse que está a avaliar fazer o mesmo na fronteira com a Colômbia.

"Decidi (que) no sul da Venezuela (...) a partir das 20h00 de hoje (00h00 de sexta-feira em Lisboa) (...) fica encerrada total e absolutamente, até nova ordem, a fronteira terrestre com o Brasil", anunciou Maduro numa reunião com militares no forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.

O Presidente da Venezuela referiu ainda que está a ponderar fechar também a fronteira com a Colômbia.