"Vi 20 corpos com os meus próprios olhos": Despiste de camião mata pelo menos 48 pessoas no Quénia

Pelo menos 48 pessoas morreram num acidente rodoviário em Londiani, no oeste do Quénia, esta sexta-feira à noite, quando um camião que transportava um contentor saiu da estrada e embateu em vários veículos, avança a Reuters."Vi um reboque em excesso de velocidade em sentido contrário. Desviei-me e evitei bater de frente com ele. A pessoa que estava atrás de mim ultrapassou-me e foi aí que foi atingido. O reboque saiu da estrada e embateu noutros veículos", disse Peter Otieno, um condutor. "Vi cerca de 20 corpos com os meus próprios olhos. Havia outros corpos debaixo do veículo", conta.A Cruz Vermelha do Quénia informou que o camião abalroou mais de seis veículos e atropelou peões. Mais de 20 vítimas foram levadas para hospitais locais, segundo a Cruz Vermelha.O número de mortos faz deste acidente um dos mais mortíferos nas estradas do Quénia nos últimos anos. No ano passado, 34 pessoas morreram no centro do Quénia quando um autocarro se desviou de uma ponte e caiu no vale de um rio.