França mobiliza 45 mil polícias para responder à violência nas ruas depois da morte do jovem de 17 anos

De acordo com a Reuters, o presidente francês, Emmanuel Macron, vai realizar uma nova reunião de emergência do governo.

A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne, que já se reuniu com ministros, considerou que os protestos são "insuportáveis e indesculpáveis".

A França vai mobilizar 45 mil polícias para responder à violência nas ruas depois de um jovem de 17 anos ter sido morto por um polícia, disse o ministro do Interior da França, Gerlald Darmanin, à televisão TF1. O jovem não obedeceu a uma ordem para parar o carro.A morte do adolescente deixou a população indignada e está a originar distúrbios no país. Pelo menos 667 pessoas foram detidas na quinta-feira durante os protestos.O polícia que baleou o adolescente já pediu desculpas à família do jovem.