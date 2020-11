Kamala Harris é a primeira mulher vice-presidente nos EUA

Kamala Harris tem 56 anos e é filha de emigrantes. Defende a descriminalização da marijuana e acaba de fazer história nos EUA.Kamala Harris foi derrotada nas primárias por Joe Biden, mas aliou-se ao agora presidente dos EUA no momento de enfrentar Donald Trump. Aos 56 anos, a senadora é a primeira mulher afro-americana eleita para o cargo vice-presidente. Filha de emigrantes, com mãe indiana e pai jamaicano, formou-se em Direito, na Universidade da Califórnia, e tornou-se assistente do procurador distrital do condado de Alameda. Foi o arranque de uma carreira de prestígio que incluiu o cargo de procuradora-geral, entre 2011 e 2017, também na Califórnia, onde lutou contra crimes violentos e graves como homicídio ou tráfico de seres humanos. É também uma defensora da descriminalização da marijuana, o que tem dividido opiniões.Focada no trabalho, Kamala Harris não tem filhos, mas tem dois enteados, fruto do casamento, há seis anos, com o advogado Douglas Emhoff. Mantém-se discreta na vida pessoal, mas sabe-se que é também uma mulher de fé: é membro da Terceira Igreja Batista em São Francisco.