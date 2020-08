"Lutadora incansável pelos mais fracos": Kamala Harris é candidata à vice-presidência dos EUA

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, escolheu a senadora Kamala Harris, sua antiga adversária nas primárias, como candidata à vice-Presidência dos EUA. Será a primeira mulher afro-americana a disputar o cargo, um trunfo importante para Biden numa altura de forte tensão social devido às desigualdades raciais.









Biden descreveu Harris, de 55 anos, como “uma lutadora incansável pelos mais fracos e uma das melhores servidoras públicas deste país”. Harris mostrou-se honrada com o convite e defendeu Biden como “o único candidato que pode unir a América”.

Filha de pai jamaicano e mãe indiana, a atual senadora da Califórnia é conhecida pela sua retórica agressiva e acutilante. O próprio Biden já esteve na sua mira durante as primárias democratas, quando Harris o acusou várias vezes de racismo devido às suas relações cordiais com políticos segregacionistas, como o próprio Donald Trump fez esta quarta-feira questão de lembrar.





A escolha de Kamala Harris foi elogiada pelos vários setores do Partido Democrata, embora alguns membros da corrente mais progressista tenham manifestado algumas reticências por ter defendido práticas policiais agressivas quando era Procuradora-Geral da Califórnia, um assunto sensível no pós-George Floyd.



“Maldosa, horrível e desrespeitosa”

Donald Trump não perdeu tempo a insultar a candidata democrata à vice-Presidência, chamando-lhe “falsa Kamala Harris” e acusando-a de ser a senadora “mais maldosa, horrível e desrespeitosa”. Mostrou-se ainda surpreendido por Biden a ter escolhido depois de ela ter sido “muito, muito desagradável” para com ele nas primárias. Já o Partido Republicano acusou-a de ser “demasiado radical” e de arrastar Biden para a esquerda.



“É um grande dia para a América”



O ex-presidente Barack Obama foi dos primeiros a elogiar a escolha de Biden. “Conheço Kamala Harris há muito tempo e sei que está mais do que preparada. Passou a carreira a defender a Constituição e lutar pelos que precisam de Justiça. É um grande dia para a América”.

‘Esquadrão’ reforçado

A congressista democrata Ilhan Omar, uma das integrantes do ‘esquadrão’ progressista liderado por Alexandria Ocasio-Cortez, venceu as primárias democratas no Minnesota com 57,2% dos votos, reforçando o seu favoritismo à reeleição para o Congresso em novembro.





Conspiradora eleita



A empresária Marjorie Taylor Greene, defensora da teoria da conspiração conhecida como ‘QAnon’, que alega que existe uma “campanha secreta” contra Trump, venceu as primárias republicanas na Georgia.