Vice-primeira-ministra timorense formaliza candidatura às presidenciais

A vice-primeira-ministra timorense, Armanda Berta dos Santos, formalizou hoje a candidatura às eleições presidenciais de 19 de março, entregando a documentação necessária no Tribunal de Recurso.

Berta dos Santos, também presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), um dos três partidos no Governo, é a quinta candidata presidencial a entregar a documentação no Tribunal de Recurso para o que se antecipa poderem ser as eleições para chefe de Estado mais concorridas da história do país.

"Recolhemos até ao momento 8.641 assinaturas que entregamos com a demais documentação. Hoje à tarde entregaremos a versão digital dos documentos", disse à Lusa o responsável da campanha, Marito Magno.