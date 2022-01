Marrocos reabre espaço aéreo a 7 de fevereiro

O Governo de Marrocos anunciou esta sexta-feira a reabertura do espaço aéreo a voos de e para o país, em 07 de fevereiro, após estar encerrado desde 29 de novembro, para evitar a propagação da variante Ómicron do SARS-CoV-2.

Conforme explicou o Executivo marroquino, em comunicado, citado pela agência EFE, a decisão foi tomada de acordo com as recomendações da comissão científica e técnica.

Na mesma nota, o Governo explicou que aquela comissão está a estudar as medidas que vão ser implementadas nos postos fronteiriços, bem como as condições que os passageiros devem cumprir, que "serão anunciadas posteriormente".

O Governo daquele país do Magrebe apelou ainda aos cidadãos para que continuem a respeitar as medidas de precaução recomendadas pelas autoridades, para combater a propagação do vírus, bem como para que recebam a terceira dose da vacina contra o SARS-CoV-2, que causa a covid-19.

Especialistas em saúde indicaram, recentemente, que Marrocos ultrapassou, na semana passada, o pico de infeções causadas pela variante Ómicron.

Nas últimas 24 horas, Marrocos registou um total de 5.560 novas infeções e 33 mortes por covid-19, sendo que mais de 23 milhões de marroquinos estão imunizados com as duas doses da vacina contra aquele vírus, num total de 36 milhões de habitantes.