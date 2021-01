"Mentiras devem ter consequências": Eurodeputado ataca Costa e Governo no caso do procurador europeu

mentiram ao Conselho sobre as habilitações de um dos candidatos ao

González Pons faz ainda referência a Costa afirmando: "Não sei o que é pior, se justificar-se com um erro administrativo, ou com a teoria da conspiração internacional e portuguesa defendida pelo primeiro-ministro".



O eurodeputado volta a pedir esclarecimentos e afirma que os portugueses merecem um pedido de desculpas e "nós merecemos não ser tratados como tontos". Defende ainda que "as mentiras devem levar a consequências".

Esteban González Pons, um eurodeputado espanhol do Partido Popular (PP), acusou esta quarta-feira António Costa e o Governo português de mentirem no caso do procurador europeu José Guerra.Pons sublinhou que o primeiro-ministro português e o Governo "