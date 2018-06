Vídeo chocante mostra mulher a ser retirada da barriga de cobra pitão

Vítima foi engolida enquanto fazia jardinagem. As imagens podem chocar.

17:27

Um arrepiante vídeo partilhado pelo jornal The Mirror mostra o corpo de uma mulher a ser retirado da barriga de uma cobra pitão gigante, na Indonésia. Wa Tiba, de 54 anos, foi engolida pelo animal enquanto fazia jardinagem na passada quinta-feira.

Os filhos de Wa Tiba ficaram alarmados depois da progenitora não ter regressado a casa e terem encontrado as sandálias da mãe, uma faca e uma tocha a 30 metros de um arbusto. Pouco tempo depois de terem iniciado as buscas pela mulher descobriram, não muito longe do local, uma cobra pitão gigante com uma grande saliência na barriga.

Alarmados com a situação, os rapazes chamaram a polícia e, por volta das nove da manhã, centenas de vizinhos reuniram-se para matar o animal.

Nas imagens captadas, é possível ver a cabeça de Wa Tiba voltada para a cauda e que o seu corpo foi preservado por inteiro no interior da cobra. Nada foi possível fazer para a salvar, uma vez que já se encontrava morta.



As imagens foram partilhas online mas podem chocar os leitores mais sensíveis: