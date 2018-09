Vídeo de avó com Alzheimer a reconhecer a neta está a emocionar o mundo

Idosa brasileira expressa carinho pela neta, num vídeo que já conta com milhares de visualizações.

O vídeo de uma avó com Alzheimer está a emocionar o mundo e já conta com milhares de visualizações e partilhas nas redes sociais. As imagens mostram a neta a cuidar da avó quando esta tem um breve momento de lucidez e reconhece a jovem, num momento emocionante.

A cena passa-se na cozinha enquanto a neta alimenta a avó e conversa com ela, falando ambas em português do Brasil. "Eu te amo", diz a idosa, em voz baixa, quando repentinamente reconhece a neta, acabando por ela própria se emocionar com o momento.







Recorde-se que a associação Alzheimer Portugal completa 30 anos este ano e, durante o mês de setembro, está a percorrer o país com a iniciativa Passeio da Memória. O projeto visa sensibilizar as populações para a doença e angariar fundos para outras ações, assinalando o Dia Mundial do Alzheimer, celebrado no passado dia 21 de setembro. Segundo os dados da Alzheimer Europe, estima-se que existam cerca de 132 mil pessoas com Alzheimer em Portugal.