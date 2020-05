Vídeo de reunião de ministros prova intenção de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal do Brasil. Veja as imagens

"Vou interferir e ponto final", diz Bolsonaro durante reunião de ministros no final de abril. O vídeo agora divulgado, com a autorização do juiz Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), prova que o presidente brasileiro tentou interferir no comando da polícia federal tal como foi acusado pelo ex-ministro da justiça, Sérgio Moro."Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f*** minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança da ponta de linha que pertence à estrutura. Vai trocar; se não puder trocar, troca o chefe dele; não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira", disse o presidente do Brasil.Ainda no vídeo é possível ouvir Bolsonaro a chamar os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo e de Manaus, que são favoráveis ao confinamento devido ao coronavírus, de "bostas" e de "estrume".Acrescentou ainda que quer "armar o povo" para "evitar uma ditadura".