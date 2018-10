Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra ternura entre pai e filha bebé a cantar "Girls like you"

Tema dos Maroon Five foi interpretada pelos familiares, depois do banho.

Um vídeo que mostra um momento de ternura entre um pai e a filha bebé, está a tornar-se viral nas redes sociais.



Os familiares juntaram-se para gravar a música 'Girls like you', em playback, à frente do espelho da casa de banho.



Com alegria e uma ternura visível entre ambos, o vídeo chegou às redes sociais e está agora a ser partilhado por milhares, no Instagram, Twitter, Facebook e Youtube.