Vídeo obsceno publicado por Bolsonaro abre tempestade política no Brasil

“Quebra de decoro” pode justificar destituição de Bolsonaro, afirmam juristas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

A vaga de perplexidade e indignação que varreu o Brasil após o presidente Jair Bolsonaro publicar no seu Twitter um vídeo com imagens obscenas para denegrir o Carnaval pode ter consequências desastrosas, e já se fala até num possível pedido de destituição por falta de decoro.



O polémico vídeo, filmado durante um desfile de rua em São Paulo, mostra um homem com o dedo no ânus enquanto outro lhe urina em cima. Bolsonaro pretendia denunciar os excessos e a degradação do Carnaval, mas o tiro saiu-lhe pela culatra e a sua ação foi bastante criticada.



Vários juristas, entre eles Miguel Reale Júnior, autor do processo que em 2016 levou à destituição da presidente Dilma Rousseff, disse que o gesto de Bolsonaro pode ser considerado uma rutura do decoro que um presidente deve ter no cargo e dar origem a um processo de destituição. Até aliados do governo admitem que se tratou de uma violação grave do protocolo.



No Congresso, o episódio pode afetar o apoio ao governo e a tramitação de medidas impopulares, como a reforma da segurança social. O vídeo foi notícia em todo o Mundo e vários jornais acrescentaram que Bolsonaro ridicularizou o Brasil.



PORMENORES

Exposição da vítima

O advogado e deputado de esquerda Paulo Teixeira anunciou que vai instaurar uma ação contra Bolsonaro ao abrigo de uma lei aprovada em setembro, que tornou crime a divulgação de imagens de cunho sexual sem autorização da vítima ou dos participantes no ato.



Constrangimento

Um dos oficiais que fazem parte do governo, que falou sob anonimato, sintetizou o que os militares pensam ao classificar a publicação de imagens pornográficas no Twitter de Jair Bolsonaro como "um constrangimento imensurável".