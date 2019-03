Bolsonaro publica vídeo obsceno no Twitter e causa polémica

Muitos internautas decidiram demonstrar a sua opinião contra o presidente brasileiro.

"Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que temos assistido em muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões", escreveu o Jair Bolsonaro na rede social.



No vídeo é possível observar um homem a dançar e a colocar o dedo no ânus. De seguida, um outro homem acaba a urinar para cima da cabeça do primeiro.





"Bolsonaro é um sujeito vulgar e sem ética que não vê problema em expor um vídeo de pornografia no seu perfil oficial do Twitter. Não está preparado para o cargo que ocupa", escreveu um utilizador da rede social.





O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, partilhou, esta terça-feira, na conta oficial da rede social Twitter um vídeo que causou muita polémica. Para denunciar alguns atos incorretos que aconteceram durante os festejos do carnaval no Brasil, o presidente publicou um vídeo considerado por muitos "pornográfico".No Twitter muitos são comentários daqueles que decidiram demonstrar a sua opinião, maioritariamente contra Jair Bolsonaro.