Violador de menina de seis anos queimado vivo em linchamento público

Alfredo Roblero foi queimado vivo na rua após ter sido acusado de violar e matar uma menina de seis anos em Chiapas, México. Os moradores que participaram no 'linchamento público' gravaram o momento da morte do violador que acabou por ser publicado nas redes sociais.



No dia 9 de janeiro, Alfredo Roblero foi acusado de ter violado Jarid, uma menina de seis anos. No vídeo gravado pelos moradores é possível ver que Alfredo foi amarrado e atirado ao chão. De seguida, os moradores que se juntaram para 'fazer justiça' à menina, agrediram o homem e regaram-no com gasóleo.

As imagens mostram ainda o momento em que é ateado fogo ao corpo de Alfredo Roblero que, no meio de gritos, acaba por morrer consumido pelas chamas.