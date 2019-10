Visita de Sánchez aos polícias feridos na Catalunha alvo de protestos

A visita foi preparada no maior segredo, mas nem assim o primeiro-ministro Pedro Sánchez escapou à fúria dos populares ao deslocar-se esta segunda-feira a Barcelona para visitar os polícias feridos nos confrontos dos últimos dias.A curta deslocação de Sánchez à Catalunha, que não durou mais do que algumas horas, não foi previamente anunciada pelo governo, numa tentativa de evitar protestos organizados, mas o PM não conseguiu escapar aos protestos e assobios dos populares que o avistaram a entrar na sede da Polícia Nacional, um dos principais alvos dos manifestantes.O mesmo sucedeu na deslocação aos hospitais de Sagrat Cor e Sant Pau, onde foi recebido com um coro de vaias por parte dos próprios funcionários hospitalares, que gritaram "liberdade para os presos políticos".Sánchez, que tem recusado atender o telefone ao líder independentista Quim Torra, respondeu-lhe esta segunda-feira por carta, lembrando-lhe que as suas principais responsabilidades são "zelar pela segurança dos cidadãos e preservar a convivência".