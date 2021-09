Votação tensa decide novo chefe de Estado nas presidenciais em São Tomé e Príncipe

Cerca de 123 mil eleitores foram ontem chamados às urnas em São Tomé e Príncipe para decidir o sucessor do presidente Evaristo Carvalho.A segunda volta das presidenciais devia ter sido realizada há quase um mês, mas a contestação dos resultados da primeira volta, a 18 de julho, forçou a extensão do mandato de Carvalho para lá de dia 3. A tensão e as suspeitas de fraude marcaram de novo a jornada eleitoral, apesar dos repetidos apelos à calma.