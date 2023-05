As redes sociais Youtube, Twitter e Facebook, foram esta terça-feira suspensas no Paquistão após a detenção do antigo primeiro-ministro, Imran Khan, avança a Netblocks citada pela agência Reuters.A agência anticorrupção do Paquistão prendeu Imran Khan no Tribunal Superior de Islamabad. Na sequência da dentenção, o partido apelou a protestos a nível nacional.O antigo primeiro-ministro apresentava-se em tribunal a propósito de um processo judicial por corrupção.