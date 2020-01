'Youtuber' do canal NikkieTutorials revela que é transexual

Ver esta publicação no Instagram I’m coming out. link in bio! Uma publicação partilhada por NikkieTutorials (@nikkietutorials) a 13 de Jan, 2020 às 11:04 PST

Nikkie de Jager, youtuber com 13 milhões de subscritores na plataforma, anunciou ser transexual num vídeo que publicou esta segunda feira. A jovem de 25 anos viu-se obrigada a revelar o seu segredo devido a, nos últimos tempos, ter sido alvo de chantagens.De Jager ou NikkieTutorials, como é conhecida, tornou-se uma das maiores influenciadoras de beleza nos últimos 11 anos. Esta maquilhadora profissional já colaborou com inúmeras estrelas no seu canal de Youtube, nomeadamente Kim Kardashian, Lady Gaga e Sir John, maquilhador da cantora Beyoncé.Durante o vídeo publicado, a jovem explica que tem guardado um segredo enorme sobre parte da sua vida e que não esperava ter que o revelar já, porém esta tem vindo a ser alvo de chantagem.A youtuber, que ficou noiva recentemene, contou aos fãs que quando era mais nova não se sentia bem no próprio corpo, acabando por se submeter à mudança de género e tornando-se numa mulher trangénero.Durante o vídeo intitulado de 'I'm Coming Out', a jovem explica que aos seis anos deixou crescer o cabelo com a permissão dos pais e aos oito anos passou a vestir apenas roupas de rapariga. Quando atingiu os 14 anos de idade, a jovem iniciou o tratamento hormonal e já com 19 deu por terminada a sua transição.Apesar do choque que causou a milhares de fãs que a seguem, o apoio tem-se mostrado tanto pelos seguidores como por celebridades que acompanham de perto o seu trabalho. Nikki admitiu que espera não ser vista de forma diferente pois agora se sente mais livre do que nunca.Vinte e quatro horas após o anúncio da vlogger, esta ganhou 300 mil novos seguidores. Fãs por todo o mundo e até políticos holandeses já expressaram o respeito que sentem perante a revelação da Youtuber de origem holandesa.Os ministros da educação, da ciência e da cultura descreveram a jovem como 'corajosa' e um 'modelo a seguir' por todos os que, tal como ela, se debatem com a sua identidade de género.