Gémeas trangénero mudam de sexo aos 18 anos

Irmãs passaram pelo processo de mudança juntas.

18:09

Os irmãos gémeos de 23 anos, Jack e Jace Grafe, eram as meninas Jaclyn e Jennifer quando nasceram em 1995 na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Os dois revelaram-se trangéneros à família depois de adultos, aos 18 anos, e começaram o processo raro de transição em dupla para a identidade masculina.

Jack recorda que quando era criança "chorava e rezava para acordar num corpo de menino". "Eu não entendia o que era ser transgénero", disse o jovem ao jornal Daily Mail. Além da ausência de informações, os gémeos cresceram numa família cristã conservadora que nunca tinha conhecido alguém homossexual ou trangénero.

Mesmo assim, os irmãos costumavam usar roupas de meninos e interpretar papéis masculinos quando brincavam com bonecas. Mais tarde, aos 15 anos, começaram a fingir estar no papel de personagens masculinos em eventos de cosplay, o que lhes "pareceu natural".

No entanto, as principais confidências aconteceram após terminar a escola secundária.

Jack recorda que a primeira coisa que contou ao irmão, ainda quando eram meninas, foi que gostava do mesmo sexo. O irmão respondeu que sentia a mesma coisa. Mais tarde, Jace viu uma publicação de Jack num grupo de cosplay do Facebook que não tinha nenhum familiar além do irmão em este revelava ser um homem transgénero.

"Eu perguntei porque é que ele não me tinha contado que se sentia dessa forma e ele afirmou que dize-lo era muito mais difícil do que dizer que gostava de meninas. Então, eu disse-lhe: bem, se me tivesses contado sabias que eu sentia a mesma coisa", adiantou o jovem.

Jack e Jace então decidiram tratar-se como irmãos em vez de irmãs e pediram aos amigos do cosplay que os tratassem como homens. O processo de transição começou em 2017, quando começaram a tomar testosterona e fizeram a cirurgia para retirar o peito.

"Ser gémeo ajudou nesse processo. Era uma fantasia que eu sempre desejava, mas não tinha coragem suficiente. Ser gémeo significa que eu não estou sozinho e que há alguém a passar pela mesma experiência que eu. Isso faz-me mais forte", revelou Jace.

Os irmãos agora vivem na cidade de Monroe, no estado americano da Georgia, e são graduados em justiça criminal. Jack trabalha como oficial da polícia e Jace está na academia de polícias. Ambos dizem estar felizes com as namoradas.