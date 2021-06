Youtuber mexicana detida após partilhar pornografia infantil

Yoseline Hoffman, também conhecida por YosStop, foi detida pela polícia na sua própria casa, no México.



A suspeita revelou num dos seus vídeos que recebeu, produziu e armazenou vídeos de uma violação conjunta de uma jovem.





Uma youtuber mexicana foi detida por suspeitas de crimes de pornografia infantil.

Segundo El País, a prisão da youtuber ocorre três meses após a apresentação de uma queixa por parte da vítima. O caso remonta a 25 de maio de 2018. Ainara Suárez, na altura com 16 anos, foi violada numa festa por um grupo de quatro homens, que gravaram e partilharam as imagens com amigos mais próximos.



YosStop partilhou o caso e insultou a jovem perante os vários seguidores, descrevendo a vítima como uma "p***" e acusando-la de querer chamar à atenção com o caso da violação.



O vídeo com as acusações foi entretanto retirado do Youtube, mas Yoseline manteve cópias das imagens no arquivo do telemóvel.



Em declarações ao jornal espanhol, Karina Martínez, uma das advogadas do escritório Schütte & Delsol Gojon Abogados relembrou que "só o facto de armazenar ou reproduzir esse conteúdo já é constitutivo do crime de pornografia infantil".



A youtuber enfrenta uma pena de prisão que pode variar entre os 7 e os 14 anos. Até ao momento não houve nenhuma prisão relacionada com o alegado grupo de violadores.