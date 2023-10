Bilhete Postal

A conjugação temporal entre a falta de uma política de prevenção rodoviária e a instalação em massa de novos radares em vários pontos do país exacerbou o debate público sobre a chamada "caça à multa". No fundo, o governo deixou que se criasse a ideia de que está interessado unicamente em sacar dinheiro aos condutores, em vez de optar por uma abordagem pedagógica e preventiva. Os dados que hoje revelamos sobre o efeito dos novos radares poderão agravar esta perceção negativa. No mês de setembro, o número de multas por excesso de velocidade quadruplica em relação ao primeiro semestre. Em média, passou a haver, nas estradas intervencionadas pelos novos aparelhos, mais de 155 multas por hora, o que é verdadeiramente vertiginoso. Em cada uma das 24 horas de um dia, a receita do Estado aproxima-se dos 9500 euros. Por muito que os governantes afirmem, como faz no nosso jornal, hoje, a secretária de Estado Patrícia Gaspar, que o objetivo não é sacar dinheiro aos condutores, a verdade é que são muitos milhões que resultam desta política de saque rodoviário. Porém, o trabalho que hoje apresentamos, e que faz manchete do CM, tem um dado que é significativo. Segundo as autoridades, nas estradas onde os radares foram reforçados passou a haver zero mortos e zero feridos graves. Isso muda tudo. Aguardemos, por isso, para fazer um balanço final sobre esta nova estratégia.

