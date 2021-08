A vergonha americana

O presidente dos EUA lavou as mãos da crise afegã esta semana ao quebrar o silêncio para afirmar que “os soldados americanos não poderiam continuar a lutar e a morrer numa guerra que nem os afegãos estão dispostos a travar”.Biden explicou assim a sua responsabilidade na materialização da retirada das tropas dos EUA do Afeganistão, decidida por Donald Trump, que abriria a um rápido, mas não surpreendente, regresso ao poder dos sanguinários talibãs. Biden foi o presidente que reabriu as portas do obscurantismo em Cabul, mas esta vergonha americana atravessou os mandatos de quatro presidentes.