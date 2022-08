No seguimento da alteração de tutela da Europol e Interpol e da reativa entrevista do Sr. Secretário-Geral da Segurança Interna (SGSI), que veementemente assegurou a permanência da coordenação por parte da PJ, mantiveram-se as mesmas dúvidas. Desde logo: se a alteração da mudança de tutela era sequer um problema?









Ver comentários