Disse o estadista Von Bismarck que com leis más e bons funcionários ainda é possível governar; e que com maus funcionários de nada servem as boas leis. Esta frase deveria estar inscrita nas paredes de todos os ministérios, de forma a que os governantes jamais se esquecessem que são os trabalhadores que moldam políticas anunciadas em miseráveis fracassos ou em retumbantes sucessos.









